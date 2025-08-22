Messina. Airone nella spiaggia di Contrada Fortino. VIDEO

Dopo i cigni nel mare di Mortelle un altro splendido ospite ha deliziato i bagnanti nella spiaggia tra Pace e S.Agata

MESSINA – Un ospite gradito ha fatto visita oggi, venerdì 22 agosto, alla spiaggia di Contrada Fortino. Si tratta di un magnifico airone avvistato con il suo incedere elegante da un nostro lettore che ha inviato un video al nostro numero si segnalazioni WhatsApp 366.8726275. Ieri, giovedì 21 agosto, erano stati i cigni nel mare di Mortelle a regalare ai bagnanti un momento piacevole quanto inaspettato. Adesso è stato il turno di un altro meraviglioso protagonista della natura.