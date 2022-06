Messina. Al Marina del Nettuno una cena al buio per comprendere la disabilità - Tempostretto

I commensali bendati comprenderanno le difficoltà dei non vedenti. Questa sera l'esperienza sensoriale gastronomica "Gusto dell'Invisibile" curata dallo chef Pasquale Caliri

MESSINA – Al Marina del Nettuno, su iniziativa di Lions e Leo Club Messina, lo chef Pasquale Caliri, venerdì 17 giugno, curerà l’esperienza sensoriale gastronomica “Gusto dell’Invisibile” con i commensali che saranno bendati. Questo per sensibilizzare la comunità alla disabilità visiva tramite un momento dove, insieme, vedenti e non vedenti vivranno al buio l’esperienza del cibo e comprenderanno le difficoltà.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto “Kairos” un service la cui peculiarità sta nello sviluppare una “integrazione al contrario”; attraverso la creazione di situazioni in cui i normodotati provano ad agire come i disabili provando così a scoprire la diversità senza cambiare percorso.

L’attività inerente la vista è tra gli obiettivi prioritari del Lions. Proprio dopo una conferenza tenuta da Helen Keller che nel 1925 sfidò i Lions a diventare “Cavalieri della cecità. Una sorta di grido di battaglia che ancora accumuna i Lions di tutto il mondo.

Chef Caliri: “Protagonisti gli altri organi di senso”

Lo chef messinese è stato uno dei primi in Italia ad adottare il menu del ristorante scritto in “Braille” il sistema di scrittura fondato su combinazioni in rilievo che i non vedenti possono leggere scorrendovi i polpastrelli delle dita.

“Il menù – spiega chef Caliri – si baserà prevalentemente su giochi di contrasti al palato dove la sottrazione dell’elemento visivo e quindi estetico renderà protagonista in senso assoluto gli altri organi di senso spesso sottovalutati anche nell’esperienza ordinaria”.