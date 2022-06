Messina. Al MuMe il memorial Adolfo Celi - Tempostretto

L'iniziativa, promossa e organizzata dal Cirs, si terrà nelle giornate di mercoledì e giovedì

MESSINA – Al via mercoledì 29 giugno, al Museo Regionale, la due giorni organizzata dal Cirs per celebrare Adolfo Celi nel centenario della nascita. Il Memorial Adolfo Celi partirà domani alle 18.30 con il convegno “Adolfo Celi: un mito messinese da riscoprire” ed a seguire la proiezione del docufilm “Adolfo Celi, un uomo per due culture”, diretto dal figlio dell’artista, Leonardo Celi. Si proseguirà giovedì 30 giugno a partire dalle 20.30 con il gran Galà solidale e la consegna dei Premi Adolfo Celi 2022.

La manifestazione di giovedì 30 si aprirà con un cocktail degustazione offerto da Assopanificatori e IIS Antonello. Subito dopo avrà inizio il live show condotto dalla giornalista Marika Micalizzi con i professionisti Alfredo Catarsini e Massimo Russotti.

La musica del Memorial Adolfo Celi

Giovedì 30 si assisterà ad uno spettacolo dai tanti volti che riserverà grande spazio anche alla musica. Ricco il programma musicale con l’Orchestra Filarmonica di Giostra fondata dal giovane Giuseppe Lo Presti, che in alcuni momenti sarà diretta da Francesco Attardi, maestro messinese amato e apprezzato in tutto il mondo. I musicisti eseguiranno brani di Verdi, Mascagni, Zimmer e Morricone. Durante lo show si esibiranno anche il cantautore messinese Tony Canto e il quartetto delle Glorius4. A completare l’offerta musicale della serata i Quarto canale, gruppo di medici artisti noti in città per i loro spettacoli solidali.

Il concorso di Cortometraggi

Durante la serata saranno proclamati anche i vincitori del concorso di corti sul tema della violenza di genere bandito dal Cirs. Un premio verrà assegnato per la sezione “Scuole”, l’altro per la sezione “Registi”, che ha visto la partecipazione di film provenienti da tutta Italia. L’evento è finalizzato alla raccolta fondi per le donne in stato di disagio ospiti del Cirs, a cui sarà destinato l’intero ricavato della manifestazione.