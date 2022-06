Messina. Al Papardo uno dei 5 centri regionali per le patologie valvolari cardiache - Tempostretto

Questi centri devono essere dotati di emodinamica e cardiochirurgia attive h 24 e avere diversi requisiti

Saranno 5 i centri regionali per le patologie valvolari cardiache in Sicilia dove potrà essere eseguito il trattamento più opportuno (cardiochirurgico o interventistico). Lo ha stabilito l’Assessorato alla Salute indicando tra i 5 centri in Sicilia, anche il Papardo di Messina che sarà l’unico della provincia. Questi centri devono essere dotati di emodinamica e cardiochirurgia attive h 24 e avere diversi requisiti.

Sulla base delle guida linee europee viene inoltre costituito un team di esperti: cardiologo clinico, cardiologo interventista, cardiochirurgo, diagnostica di immagini, anestesista/rianimatore cardiovascolare. Questi avranno il compito di valutare quale sia il trattamento più opportuno per ogni singolo paziente.

L’Assessorato ha formalizzato nella stessa delibera contenuta nella Gazzetta ufficiale dello scorso 3 giugno, una commissione di coordinamento in grado di valutare i livelli di standard ed efficienza delle 5 strutture siciliane così costituite.

“Un importante risultato per tutta la provincia e la Sicilia Orientale – ha commentato il direttore generale del Papardo, Mario Paino – poiché per la prima volta si adotta un approccio multidisciplinare e all’avanguardia alle patologie valvolari grazie a un team valido e alle nostre strutture di reparto già disponibili 24 ore su 24. Uno sforzo premiato da un duro lavoro di programmazione e strategico che potrà fare la differenza sia nel trattamento che nella prevenzione di queste importanti patologie legate al sistema cardiovascolare”.