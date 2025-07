Messina, al Teatro dei 3 Mestieri in scena “La felicità”

Uno spettscolo tutto al femminille stasera per il secondo appuntamento della stagione estiva

MESSINA – Secondo appuntamento al Teatro dei 3 Mestieri con la stagione estiva Fuori in Scena arriva. Stasera Venerdì 11 luglio alle 21.30 andrà in scena “La felicità” (produzione associazione culturale Madè) con la drammaturgia di Roberta Amato e Giorgia Boscarino e la regia firmata da Nicola Alberto Orofino. In scena Roberta Amato, Giorgia Boscarino e Luana Toscano.

Uno spettacolo tutto al femminile, che racconta con ironia e delicatezza la storia di tre donne della Catania del 1968. Tre vite diverse, chiuse tra le mura di casa, mentre “fanno cose da femmine”.

La prima è una zitella devota, tutta casa e chiesa, rigida, intollerante, persa nelle sue certezze… Felice nella sua gabbia fatta di regole e preghiere.

La seconda è sposata con un uomo che non c’è mai, lavora duro ma le dà tutto: la lavatrice, la 1100D, il corredo buono, la carne Montana e il capezzale della Madonna sopra il letto… Felice nella sua prigione dorata.

La terza è anche lei sposata, anche il suo uomo non si vede mai, ma lei ha letto qualcosa… quei giornali dei collettivi femministi, dove le donne si incontrano e parlano, anche dei problemi “privati”. Dentro di lei cresce un bisogno di libertà, il sogno di un lavoro, di un futuro diverso. Inizia la sua piccola rivoluzione…

𝐓𝐫𝐨𝐯𝐞𝐫𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀ 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐚𝐯𝐫𝐚̀ 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐜𝐞𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐞 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐚.

“Il marito non me lo sono saputa tenere… ma neanche lui si è saputo tenere me”

𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟏𝟏 𝐋𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟑𝟎

Info e prenotazioni 349.8947473 (anche whatsapp)

Teatro dei 3 Mestieri

S.S.114 km 5,600 – Tremestieri (ME) ingresso accanto distributore Esso.

Foto di Antonio Parrinello.