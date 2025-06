Messina al terzo posto alla fase nazionale della Coppa delle Province di tennis

Nella partita decisiva Messina ha superato Lucca per 6-3. La selezioni di tennisti nati tra il 2015 e il 2017 era già campione regionale

Messina in festa per lo storico 3° posto in Coppa delle Province raggiunto a Brallo in Lombardia grazie al successo per 6-3 nei confronti di Lucca. La selezione peloritana, già campione regionale, nelle tre gare precedenti, aveva perso all’esordio con Roma e vinto successivamente le sfide con le province di Como e Rimini. Migliorato il settimo posto dello scorso anno e sono arrivati i complimenti, per il prestigioso risultato, da parte del presidente Fitp Sicilia Giorgio Giordano e da parte del consiglio regionale ai capitani Carmelo Arasi, Fabio Branca e Giulia Sottile.

Questi i piccoli atleti nati tra il 2015 e il 2017 che hanno rappresentato Messina: Piermario Delia, Alessandro Onorato, Allegra Ferlazzo, Gabriele Gregorio, Emma Gregorio del Ct Vela Messina; Emanuele Fucile (campione siciliano under 10), Asia Arena, Ludovica Mammoliti, Arianna Salvo, Alessandro Salvo, Sofia Berenato e Mattia Lombardo del Circoletto dei Laghi; Elia Polistena e Francesco Cambria del Nuovo Circolo del Tennis e della Vela Milazzo; Luna Ceraolo del Ct Brolo.

Le parole del maestro Carmelo Arasi sulla spedizione vincente: “Un risultato storico che condividiamo con il nostro delegato provinciale Giovanna Famà, con il comitato regionale, con i tecnici dei ragazzi e con i loro genitori. Con un pensiero davvero speciale per Roberto Branca, questo splendido gruppo di meravigliosi bambini da tre anni ci regala grandi soddisfazioni, e Roberto lo ha visto nascere”.

