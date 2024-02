Pace, inaugurata la pista ciclabile. I parcheggi accanto potrebbero essere tolti FOTO e VIDEO

Risolto il problema delle pozzanghere. Spuntano fiori, cestini per la differenziata e panchine in piazzetta

MESSINA – Il sindaco Federico Basile e il vicesindaco e assessore Salvatore Mondello hanno ufficialmente inaugurato il tratto di pista ciclabile accanto ai campetti in zona Trocadero. A un anno dall’avvio dei lavori e dopo sfilze di polemiche, l’opera è stata completata nelle scorse settimane. Dopo il collaudo, via libera con il taglio del nastro. Presenti anche il presidente Francesco Pagano, il vicepresidente Giovanni Donato e il consigliere Giovanni Francesco Russo, tutti della sesta municipalità, e il parroco Francesco Venuti.

Tra i dettagli inseriti nell’ultima fase, piante e fiori nelle fioriere e i cestini per la raccolta differenziata sul marciapiede che costeggia la pista stessa. Aggiunte anche panchine nuove all’altezza della Lega Navale, sulla piazzetta di fronte la Chiesa di Santa Maria della Grotta.

Il problema dei parcheggi: rischiano di essere tolti

Resta da definire la questione parcheggi. Il dipartimento viabilità sta decidendo se mantenere i posti auto sulla striscia d’asfalto accanto alla pista stessa. Il problema può essere legato alla viabilità, soprattutto legata a mezzi come autobus o ambulanze, che, in periodi di maggior afflusso di traffico come quello estivo, rischiano di restare imbottigliati. Un rischio che si verificherebbe lo stesso se poi gli automobilisti non rispettassero il divieto come già accade altrove… In questo caso resterebbero soltanto i parcheggi nell’area del parco giochi accanto ai campetti.

Il problema delle pozzanghere risolto

E inoltre, come evidenziato una settimana fa nel servizio di Tempostretto in cui è stata mostrata la pista prima del collaudo, in seguito alle piogge si erano formate alcune pozzanghere che hanno attirato le critiche dei cittadini. La ditta è intervenuta per risolvere inserendo nuove griglie di scolo per far defluire l’acqua.