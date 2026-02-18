 Messina, al via gli interventi su torrenti e vasche di calma per la riduzione del rischio alluvione

Redazione

mercoledì 18 Febbraio 2026 - 10:30

Firmato il verbale di consegna dei lavori per oltre 1 milione di euro. Fine prevista a novembre 2026

Prosegue l’azione del Comune di Messina per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico. A Palazzo Zanca è stato firmato il verbale di consegna dei lavori relativo al progetto riguardante il completamento degli interventi di riduzione del rischio alluvione.

L’intervento integrato “Vasche e Aste Torrentizie” è finanziato nell’ambito del programma Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, cofinanziato dall’Unione Europea. 

Il progetto mira a ripristinare la piena efficienza del sistema di deflusso delle acque meteoriche attraverso due azioni sinergiche:

  • Svuotamento delle vasche di calma, mediante la rimozione dei sedimenti accumulati, al fine di restituire alle vasche la massima capacità di invaso e laminazione delle piene;
  • Sistemazione idraulica delle aste torrentizie, con interventi mirati lungo i letti dei torrenti per assicurare il corretto scorrimento delle acque, eliminando ostacoli e criticità che potrebbero causare esondazioni in occasione di eventi meteorici intensi.

I lavori sono stati aggiudicati al Consorzio Krea srl con sede ad Acireale. L’importo contrattuale netto è pari a 1 milione 144mila 826 euro oltre Iva, derivante da un ribasso offerto del 32,2838% su una base d’appalto di 1 milione 681mila 102 euro. Le opere dovranno essere ultimate entro 270 giorni, con data di fine lavori fissata al 14 novembre 2026.

Il coordinamento dell’opera è affidato al direttore dei lavori, geom. Carmelo Concetto Orlando, e al responsabile del procedimento, geom. Letterio Rodilosso.

