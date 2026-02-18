La VI Municipalità chiede nuovi nomi per le strade di Massa San Nicola

Messina. Alcune sono prive di denominazione, altre sono simili a quelle di altre zone della città

MESSINA – Un atto di indirizzo per mettere ordine nel labirinto di strade senza nome dei villaggi collinari. Con la delibera approvata all’unanimità lo scorso 12 febbraio, i consiglieri della VI Municipalità hanno tracciato la nuova mappa toponomastica di Massa San Nicola, con l’obiettivo di eliminare i disagi causati da indirizzi generici o duplicati.

La necessità del riordino

L’intervento si è reso necessario per risolvere una situazione di confusione che penalizza residenti delle Masse e servizi pubblici. In molte zone di Massa San Nicola, ma anche a Massa San Giorgio, San Giovanni e Santa Lucia, esistono infatti strade prive di denominazione ufficiale o intitolazioni troppo simili a quelle di altre zone della città. La riorganizzazione punta a formalizzare i nomi già in uso nella tradizione popolare e a introdurne di nuovi, legati strettamente alla storia e all’identità del territorio.

Le nuove denominazioni proposte

La proposta della Municipalità, presieduta da Francesco Pagano, suggerisce una serie di nomi che richiamano le antiche attività produttive e le tradizioni religiose del borgo. Tra le nuove vie approvate figurano Via dei Condotti, Via Muzzura, Via dei Mulini, Via delle Noci e Via dei Frantoi. Grande spazio anche ai riferimenti devozionali con l’istituzione di Via San Nicola di Myra, Via Madonna de Scalis, Piazza della Porziuncola e l’omonima via.

I prossimi passaggi burocratici

L’atto di indirizzo passa adesso agli uffici comunali competenti. Il Servizio toponomastica dovrà istruire le pratiche per rendere effettive le nuove denominazioni e predisporre il capitolato di spesa per la realizzazione della nuova segnaletica. La delibera impegna inoltre i dipartimenti finanziari a individuare le risorse necessarie nel bilancio comunale, garantendo che le municipalità abbiano i fondi necessari per gestire questi interventi di manutenzione e cura del territorio.