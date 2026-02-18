 La VI Municipalità chiede nuovi nomi per le strade di Massa San Nicola

La VI Municipalità chiede nuovi nomi per le strade di Massa San Nicola

Marco Ipsale

La VI Municipalità chiede nuovi nomi per le strade di Massa San Nicola

mercoledì 18 Febbraio 2026 - 09:30

Messina. Alcune sono prive di denominazione, altre sono simili a quelle di altre zone della città

MESSINA – Un atto di indirizzo per mettere ordine nel labirinto di strade senza nome dei villaggi collinari. Con la delibera approvata all’unanimità lo scorso 12 febbraio, i consiglieri della VI Municipalità hanno tracciato la nuova mappa toponomastica di Massa San Nicola, con l’obiettivo di eliminare i disagi causati da indirizzi generici o duplicati.

La necessità del riordino

L’intervento si è reso necessario per risolvere una situazione di confusione che penalizza residenti delle Masse e servizi pubblici. In molte zone di Massa San Nicola, ma anche a Massa San Giorgio, San Giovanni e Santa Lucia, esistono infatti strade prive di denominazione ufficiale o intitolazioni troppo simili a quelle di altre zone della città. La riorganizzazione punta a formalizzare i nomi già in uso nella tradizione popolare e a introdurne di nuovi, legati strettamente alla storia e all’identità del territorio.

Le nuove denominazioni proposte

La proposta della Municipalità, presieduta da Francesco Pagano, suggerisce una serie di nomi che richiamano le antiche attività produttive e le tradizioni religiose del borgo. Tra le nuove vie approvate figurano Via dei Condotti, Via Muzzura, Via dei Mulini, Via delle Noci e Via dei Frantoi. Grande spazio anche ai riferimenti devozionali con l’istituzione di Via San Nicola di Myra, Via Madonna de Scalis, Piazza della Porziuncola e l’omonima via.

I prossimi passaggi burocratici

L’atto di indirizzo passa adesso agli uffici comunali competenti. Il Servizio toponomastica dovrà istruire le pratiche per rendere effettive le nuove denominazioni e predisporre il capitolato di spesa per la realizzazione della nuova segnaletica. La delibera impegna inoltre i dipartimenti finanziari a individuare le risorse necessarie nel bilancio comunale, garantendo che le municipalità abbiano i fondi necessari per gestire questi interventi di manutenzione e cura del territorio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Elezioni a Messina, il centrosinistra torna a riunirsi: “Ci sarà anche Controcorrente”
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED