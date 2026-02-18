 Messina. Chiusa la Statale 113 dir ad Acqualadrone per una frana

Redazione

mercoledì 18 Febbraio 2026 - 08:59

Disagi nella zona di Acqualadrone e Piano Rocca per la caduta di un albero. Detriti in strada

Dalle 9.30 di stamani, a causa di una frana, è momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 113 Dir. “Settentrionale Sicula” al km 19,700, all’altezza di Acqualadrone.

Istituito percorso alternativo su SS113 (sui Colli Sarrizzo) o autostrada. Sul posto, sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.

