Messina. Al via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2023 - Tempostretto

L'Istat ha avviato la rilevazione che terminerà il 22 dicembre prossimo

Anche a Messina è stata avviata la nuova edizione, targata 2023, del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Attraverso il censimento l’Istat rileva annualmente le principali caratteristiche strutturali strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, scendendo nel dettaglio territoriale, nazionale, regionale e locale, dati che consentono i confronti nel tempo e con gli altri Paesi. La tornata censuaria 2023 coinvolgerà 2.531 Comuni e circa 1 milione 46mila famiglie.

Il sindaco Federico Basile e l’assessore con delega ai Servizi al cittadino Massimiliano Minutoli hanno avvisato la cittadinanza che “anche nel nostro Comune ogni famiglia può essere chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni campionarie, Rilevazione Areale o da Lista, oppure non essere coinvolta dall’edizione in corso del censimento”.

Pertanto, dipendenti comunali nella qualità di rilevatori, muniti di tesserino di riconoscimento, sono abilitati a curare le rilevazioni secondo le indicazioni e le modalità previste dall’Istat.

Le due rilevazioni

Nel caso della rilevazione Areale, il Comune di Messina è interessato con il rilevamento di 38 indirizzi pari a circa 830 famiglie che dovranno rispondere al questionario esclusivamente per il tramite dei rilevatori comunali che si recheranno direttamente presso le loro abitazioni.

Per la rilevazione invece da Lista sono interessate 3.474 famiglie; in questo caso le famiglie estratte dall’Istat potranno rispondere, a partire da venerdì 8 ottobre, utilizzando il questionario online accessibile con le credenziali ricevute nella lettera inviata dall’Istat; oppure telefonando al numero verde; o in alternativa recandosi presso il centro comunale di rilevazione sito a palazzo Zanca, piazza Unione Europea, ove verrà a messo a disposizione un PC per la compilazione autonoma.

Per ulteriori informazioni, chiarimento o dubbio è possibile contattare oltre ai numeri reperibili al sito Istat; anche l’ufficio comunale di Censimento all’indirizzo mail censimento@comune.messina.it ; o telefonicamente al numero +39 331 750 3581.

“Partecipare al Censimento è un obbligo di legge – ricordano il sindaco Basile e l’assessore Minutoli – difatti la mancata risposta comporta l’erogazione da parte dell’Istat di una sanzione amministrativa”.