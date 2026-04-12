Messina. Albero crolla sul Viale San Martino per il vento

Intervento dei vigili del fuoco e strada chiusa fino alla messa in sicurezza. Cacciotto: "Serve un monitoraggio degli alberi della III Circoscrizione"

MESSINA – Un albero è crollato sul viale San Martino oggi per il forte vento. Intorno alle 13.45, i rami più alti hanno cominciato a inclinarsi, toccando un altro albero, nel tratto compreso tra la Villa Dante e il Viale Europa. Da qui l’intervento dei vigili del fuoco, in sinergia con la polizia municipale. La strada è stata momentaneamente chiusa, prima del crollo, per la messa in sicurezza della zona all’incrocio con via Salandra, di fronte alla piscina comunale “Graziella Campagna”.

Cacciotto: “Serve un monitoraggio degli alberi della III Circoscrizione”

Così il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto: “La notizia dello schianto di un grosso albero sul Viale San Martino non può certamente fare più dormire sonni tranquilli. Per fortuna non sembrano essersi verificati danni a cose o persone, ed è certamente questa la notizia più importante. Quanto accaduto però, l’ennesimo episodio, deve portare a un intervento urgente di monitoraggio di tutti gli alberi e per competenza territoriale della Terza Circoscrizione. Come Circoscrizione abbiamo in diverse occasioni rappresentato alla precedente amministrazione comunale la necessità di un controllo a tappeto degli alberi. Ci auguriamo che si proceda velocemente ad un screening di tutti gli alberi circoscrizionali soprattutto, ovviamente, per l’incolumità dei nostri cittadini”.

Per la giornata di domenica è stata prevista burrasca di Scirocco fra lo Stretto e la costa tirrenica, con rischio mareggiate.