 Messina. Albero crolla sul Viale San Martino per il vento

Messina. Albero crolla sul Viale San Martino per il vento

Redazione

Messina. Albero crolla sul Viale San Martino per il vento

domenica 12 Aprile 2026 - 17:39

Intervento dei vigili del fuoco e strada chiusa fino alla messa in sicurezza. Cacciotto: "Serve un monitoraggio degli alberi della III Circoscrizione"

MESSINA – Un albero è crollato sul viale San Martino oggi per il forte vento. Intorno alle 13.45, i rami più alti hanno cominciato a inclinarsi, toccando un altro albero, nel tratto compreso tra la Villa Dante e il Viale Europa. Da qui l’intervento dei vigili del fuoco, in sinergia con la polizia municipale. La strada è stata momentaneamente chiusa, prima del crollo, per la messa in sicurezza della zona all’incrocio con via Salandra, di fronte alla piscina comunale “Graziella Campagna”.

Messina. Albero crolla per il vento sul viale San Martino

Cacciotto: “Serve un monitoraggio degli alberi della III Circoscrizione”

Così il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto: “La notizia dello schianto di un grosso albero sul Viale San Martino non può certamente fare più dormire sonni tranquilli. Per fortuna non sembrano essersi verificati danni a cose o persone, ed è certamente questa la notizia più importante. Quanto accaduto però, l’ennesimo episodio, deve portare a un intervento urgente di monitoraggio di tutti gli alberi e per competenza territoriale della Terza Circoscrizione. Come Circoscrizione abbiamo in diverse occasioni rappresentato alla precedente amministrazione comunale la necessità di un controllo a tappeto degli alberi. Ci auguriamo che si proceda velocemente ad un screening di tutti gli alberi circoscrizionali soprattutto, ovviamente, per l’incolumità dei nostri cittadini”.

Per la giornata di domenica è stata prevista burrasca di Scirocco fra lo Stretto e la costa tirrenica, con rischio mareggiate.

Un commento

  1. SereL 12 Aprile 2026 18:37

    Ma non erano stati censiti, e controllati, e tolti quelli pericolanti ?
    E poi, quando si decidono a non farli crescere troppo in alto ???
    E poi, quando faranno le potature periodiche, e non sotto elezioni, ogni morto di papa, e solo le foglie in eccesso ???
    Chiedo per molti amici, gracias.

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