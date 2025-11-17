Messina. Alcol a una minorenne, multato un locale del centro

Una donna scappa a bordo di una moto rubata la sera prima, raggiunta e denunciata per ricettazione

A Messina, in un locale del centro – a seguito di controllo svolto insieme da Squadra Mobile e P.A.S.I. (Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione) – è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche ad una minorenne. Il titolare è stato pertanto sanzionato amministrativamente e la giovane è stata riaffidata ai genitori.

Una donna, invece, è stata denunciata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per la ricettazione di una moto, rubata nella serata precedente, con la quale era fuggita. La moto recuperata è stata restituita al proprietario.

A Milazzo, infine, due locali adibiti a sale giochi e scommesse sono stati sanzionati amministrativamente per la violazione delle prescrizioni impartite con la licenza.