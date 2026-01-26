Giardini Naxos. Giovanni Impastato nuovo commissario del Comune

Resterà in carica fino alle prossime elezioni
Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha nominato Giovanni Impastato, commissario straordinario del Comune di Giardini Naxos, in provincia di Messina.
Impastato, classe 1981, avvocato originario di Palermo, dal marzo 2023 è segretario comunale del Comune di Monreale, si occuperà della gestione del Comune messinese assumendo i poteri del sindaco e della giunta.
Rimarrà in carica fino all’insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile.