Messina alla Bit. Le Riserve naturali orientate incantano i visitatori INTERVISTA

Il sindaco Basile: "Un'occasione imperdibile per promuovere il nostro territorio e la sua vocazione turistica sostenibile. Vetrina d'eccellenza"

L’intervista. Basile: “L’obiettivo è incrementare l’offerta, dando la possibilità a chi visita Messina di scoprire luoghi caratterizzati da storia, tradizioni, archeologia, mare, attraverso un turismo virtuoso”

di Carmelo Caspanello

MESSINA – La città Metropolitana di Messina protagonista alla Bit di Milano, la prestigiosa fiera turistica in corso dal 4 al 6 febbraio. A rappresentare l’entusiasmo e l’impegno di Messina è il sindaco metropolitano Federico Basile, affiancato dal direttore generale della città metropolitana, Salvo Puccio. L’obiettivo è chiaro: presentare al mondo le “Riserve naturali orientate” che caratterizzano il territorio, puntando su un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Il sindaco Basile sottolinea l’importanza di questa vetrina internazionale per mostrare la vocazione turistica di Messina e del suo comprensorio.

“OCCASIONE PER MOSTRARE AL MONDO I GIOIELLI DI MESSINA”

“La Bit è un’occasione imperdibile per mostrare al mondo intero le bellezze naturalistiche di Messina e del suo comprensorio”, ha dichiarato il sindaco Basile. “Le nostre Riserve naturali orientate sono gioielli inestimabili che meritano di essere conosciuti e valorizzati”. Il primo cittadino ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso le Riserve, da Capo Peloro a Messina, un’oasi di biodiversità con saline, stagni e una ricca avifauna, ai Laghetti di Marinello a Patti: un paradiso di acqua cristallina e macchia mediterranea; fino alle Montagne delle Felci e dei Porri a Salina, un’isola vulcanica con una flora unica al mondo. La Borsa internazionale del turismo ha così offerto l’occasione per presentare l’intera offerta turistica della provincia di Messina, dalle Isole Eolie ai borghi marinari, dai siti archeologici alle città d’arte. La partecipazione alla Bit rappresenta un passo importante per la promozione del territorio messinese e per la sua affermazione come destinazione turistica di eccellenza.

“LAVORIAMO DA TEMPO PER MIGLIORARE UNA OFFERTA SOSTENIBILE”

“Siamo presenti per promuovere al mondo i nostri gioielli naturalistici e le opportunità di un turismo sostenibile. Da tempo – spiega Basile – stiamo lavorando per far conoscere la bellezza della nostra città e della provincia a livello internazionale. Dalle Isole Eolie, riconosciute come ‘patrimonio dell’umanità’ dall’Unesco, alle riserve naturalistiche di Capo Peloro e Marinello, possediamo un patrimonio invidiabile”.

Il primo cittadino ha ribadito l’importanza di valorizzare queste risorse, non solo per l’aspetto paesaggistico ma anche per favorire uno sviluppo turistico che rispetti l’ambiente e le tradizioni locali. “Con l’obiettivo di incrementare l’offerta turistica – sottolinea – vogliamo dare la possibilità a chi visita Messina di scoprire luoghi caratterizzati da storia, tradizioni, archeologia, mare e spiagge, promuovendo un turismo virtuoso e attento ai requisiti ambientali dei luoghi e delle strutture”.

Concludendo il suo intervento, Basile ha “invitato il mondo” a scoprire la provincia di Messina, dove “la natura parla al cuore”, promuovendo un turismo che va oltre la semplice visita, diventando un’esperienza unica e autentica. “Promuovere le nostre riserve – chiosa – significa promuovere un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente – prosegue – a contatto con la natura e le tradizioni locali”. Infine, un invito: “La provincia di Messina vi aspetta con i suoi paesaggi mozzafiato, la sua storia millenaria e la sua cultura accogliente. Venite a scoprire un territorio dove la natura parla al cuore”.

L’invito è rivolto a tutti gli amanti della natura, del trekking, del birdwatching e del turismo esperienziale: “La Città Metropolitana di Messina è pronta ad accogliere i visitatori e a far vivere loro un’esperienza indimenticabile. La Borsa internazionale del turismo ha così offerto l’occasione per presentare l’intera offerta turistica della provincia di Messina, dalle Isole Eolie ai borghi marinari, dai siti archeologici alle città d’arte. La partecipazione alla Bit rappresenta un passo importante per la promozione del territorio messinese e per la sua affermazione come destinazione turistica di eccellenza”.