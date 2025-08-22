Messina. Annullato il concerto dei The Kolors a Torre Faro

Il cantante Stash non ha recuperato dai postumi di una faringite

MESSINA – Dopo la data di Agira, prevista ieri sera, salta anche il concerto messinese dei The Kolors, in programma questa sera a Torre Faro. Il cantante Stash non è infatti in condizione di esibirsi a causa di una faringite. Ieri, lo stesso Stash aveva annunciato il forfait ad Agira con un storia sui social: “Vi scrivo dalla camera d’albergo da cui sono appena andati via due medici – ha spiegato – che mi hanno visitato. Purtroppo, dopo la loro diagnosi, sono costretto a riposo assoluto e terapia di cortisone per le prossime 24 ore. Sono profondamente dispiaciuto per il concerto di stasera (ieri, ndR) ad Agira (En) dove si attendevano oltre 10.000 persone, ma purtroppo non riesco proprio a salire sul palco. Spero davvero si possa trovare una nuova data per recuperarlo più avanti”. Evidentemente le 24 ore per recuperare non sono bastate ed è stato necessario annullare anche la data di stasera a Torre Faro.

Nelle prossime ore si saprà se verrà recuperato o meno.