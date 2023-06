Messina. Anziani sotto il sole in attesa del bus, "serve una pensilina sul Viale Europa" - Tempostretto

Il vicepresidente della III Municipalità, Alessandro Geraci, ha sollecitato l'intervento dell'Atm

MESSINA – “La scena che si ripete ogni giorno sul Viale Europa è quella di vedere tanti cittadini, perlopiù anziani, attendere per diverso tempo in piedi e sotto il sole il passaggio del mezzo pubblico e chi proprio non ce la fa, aggravato anche delle buste della spesa, cerca sollievo sedendosi sul ciglio del marciapiede”. A dichiararlo è il vicepresidente della III Municipalità Alessandro Geraci che in una nota ha richiesto al presidente Atm Giuseppe Campagna l’installazione di una pensilina con posti a sedere per l’attesa degli autobus.

Spiega Geraci, “proprio in quella zona come è noto, la presenza di attività commerciali, di servizi, alimentari, di ristorazione, di istituti scolastici, nonché di presidi ospedalieri, fanno sì che la fermata Atm sita presso il civico 3 del Viale Europa in direzione mare/monte, risulti molto frequentata ed utilizzata dalla popolazione, in attesa dei Bus di ritorno nei villaggi di tutta la vallata che comprende i popolosi rioni di Bisconte, Catarratti, Camaro San Luigi, Camaro Superiore, Camaro San Paolo e Fondo Pistone”.

“Sono tante le sacrosante lamentele dei residenti che mi sono pervenute – conclude Geraci – a cui sono certo che l’azienda trasporti pubblici messinese darà una celere risposta concreta, installando prontamente una pensilina con un numero congruo di posti a sedere, cosi da non vedere mai più queste scene nella nostra città”.