Messina. Appartato in auto con la figlia della compagna, 51enne arrestato per abusi

L'uomo è stato sorpreso a Zafferia dai Carabinieri che hanno raccolto la segnalazione della scuola

La collaborazione tra Carabinieri e scuole sulla prevenzione dei reati contro i minorenni è alla base dell’arresto effettuato dalla compagnia di Messina Centro, che hanno portato in carcere un 51enne con l’accusa di atti sessuali con minore. L’uomo è stato sorpreso a Zafferia, appartato in auto, mentre tentava un approccio sessuale con la figlia della compagna. Lui è stato ammanettato mentre la ragazzina è stata affidata al padre e portata al Policlinico per le cure necessarie.

I docenti si accorgono che qualcosa non va

La scoperta è stata possibile perché l’uomo era già monitorato da qualche tempo dai militari dell’Arma, dopo la segnalazione dall’istituto scolastico frequentato dalla ragazzina. I docenti hanno notato uno strano comportamento della minorenne e, insospettiti, sono riusciti a carpire qualche indizio su quel che forse stava accadendo. Hanno poi girato ai militari la segnalazione, nell’ambito dei protocolli tra scuola e Arma.