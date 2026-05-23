 Messina. Appartato in auto con la figlia della compagna, 51enne arrestato per abusi

Messina. Appartato in auto con la figlia della compagna, 51enne arrestato per abusi

Alessandra Serio

Messina. Appartato in auto con la figlia della compagna, 51enne arrestato per abusi

sabato 23 Maggio 2026 - 09:21

L'uomo è stato sorpreso a Zafferia dai Carabinieri che hanno raccolto la segnalazione della scuola

La collaborazione tra Carabinieri e scuole sulla prevenzione dei reati contro i minorenni è alla base dell’arresto effettuato dalla compagnia di Messina Centro, che hanno portato in carcere un 51enne con l’accusa di atti sessuali con minore. L’uomo è stato sorpreso a Zafferia, appartato in auto, mentre tentava un approccio sessuale con la figlia della compagna. Lui è stato ammanettato mentre la ragazzina è stata affidata al padre e portata al Policlinico per le cure necessarie.

I docenti si accorgono che qualcosa non va

La scoperta è stata possibile perché l’uomo era già monitorato da qualche tempo dai militari dell’Arma, dopo la segnalazione dall’istituto scolastico frequentato dalla ragazzina. I docenti hanno notato uno strano comportamento della minorenne e, insospettiti, sono riusciti a carpire qualche indizio su quel che forse stava accadendo. Hanno poi girato ai militari la segnalazione, nell’ambito dei protocolli tra scuola e Arma.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
30 secondi possono salvarti la vita: lo screening per il tumore del polmone VIDEO
Meteo weekend: sole e temperature in aumento, rischio temporali pomeridiani solo sull’entroterra
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED