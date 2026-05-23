 Messina Vinyl Fest. Musica, arte, laboratori e solidarietà sulla spiaggia

Messina Vinyl Fest. Musica, arte, laboratori e solidarietà sulla spiaggia

Redazione

Messina Vinyl Fest. Musica, arte, laboratori e solidarietà sulla spiaggia

sabato 23 Maggio 2026 - 10:00

Appuntamento domenica 24 maggio a Mortelle

Torna il Messina Vinyl Fest, l’appuntamento dedicato alla cultura del vinile, alla musica indipendente e alla creatività contemporanea, pronto a trasformare ancora una volta il Sunset di Mortelle in uno spazio aperto alla condivisione, all’arte e alla socialità.

L’edizione 2026 si svolgerà domenica 24 maggio, dalle 11 alle 20, con ingresso libero e sottoscrizione facoltativa a partire da 2 euro. Una giornata che unirà dj set in vinile, esposizioni artistiche, laboratori, mercatini indipendenti e iniziative sociali in un luogo unico tra mare e tramonto.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci sarà Gianfranco Moraci, artista e illustratore messinese, autore della mostra “La Musica Disegnata”, esposizione che mette in dialogo arte visiva e immaginario musicale attraverso illustrazioni e opere dedicate al mondo della musica. Moraci sarà presente anche in console con un dj set in vinile.

Tra gli ospiti più attesi Andrea Normanno, dj e produttore catanese, fondatore di Jonica Records, con un set che attraverserà groove, elettronica, funk e contaminazioni globali. Presente anche Jah Sazzah, produttore, musicista e selettore siracusano conosciuto nella scena reggae e dub internazionale, fondatore di Sazzah Studio Records. A rappresentare Messina sarà invece Papalia, protagonista di una selezione interamente dedicata al reggae, roots e cultura sound system.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla solidarietà, con la presenza di Mediterranea Saving Humans Messina, Il Giardino dell’Eden e Lav, realtà impegnate nel sociale e nella tutela dei diritti che il pubblico potrà conoscere e sostenere durante l’evento.
Il festival conferma inoltre la propria vocazione partecipativa grazie a quattro workshop aperti al pubblico, pensati per coinvolgere adulti e bambini in attività creative e artigianali: il laboratorio di fotografia con banco ottico a cura di Francesco Minniti; il “Crochet Hat Workshop” a cura di Brisalibre Crochet; il workshop di incisione e stampa “Disegna il tuo logo” a cura di Amalia Caratozzolo; e il workshop di timbri dedicato ai più piccoli a cura di ARTEfatto Eco Idee.

Uno degli spazi centrali della manifestazione sarà come sempre il market del vinile, con espositori selezionati e migliaia di dischi tra rarità, nuove uscite, collezionismo, reggae, funk, rock, elettronica e jazz. Accanto ai vinili troveranno spazio anche vintage market, artigianato creativo, arti grafiche, produzioni indipendenti e abbigliamento.

Il Messina Vinyl Fest continua così a consolidarsi come uno degli appuntamenti culturali e musicali più originali dell’estate messinese, capace di unire musica, territorio, creatività e socialità. Il Messina Vinyl Fest è realizzato con il patrocinio della Città di Messina ed è a cura dell’Associazione del Terzo Settore Vinyl Fest, con il supporto di sponsor e partner del territorio che contribuiscono alla crescita di una manifestazione ormai riconosciuta nel panorama culturale cittadino.

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