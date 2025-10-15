Messina. Archivio di Stato, c’è anche una petizione in rete

Il promotore è Lelio Bonaccorso, in prima linea per la difesa dell'Archivio

MESSINA – La comunità messinese si mobilita per riappropriarsi di un pezzo fondamentale della propria identità: l’Archivio di Stato. Una petizione popolare è stata lanciata per chiedere il ritorno della documentazione storica nella sua sede naturale, ora in fase di trasferimento a Riposto (Catania).

Il grido dei cittadini

“Come cittadini di Messina, che ha subito troppe devastazioni e scippi del patrimonio storico e culturale, non possiamo accettare di perdere il contatto con la nostra storia e le nostre origini,” si legge nel testo della petizione. “È inaccettabile che l’Archivio di Stato rimanga a Catania invece che tornare nella sua sede naturale, a Messina.”

Tale situazione, sottolineano i firmatari, rappresenta oltretutto “un enorme disagio per studiosi e ricercatori di Messina, della sua provincia e della Calabria, che non potranno consultare i documenti per motivi di ricerca.”

Un patrimonio di inestimabile valore

L’Archivio di Stato di Messina, infatti, “custodisce documenti di inestimabile valore storico, che raccontano la storia e l’evoluzione della nostra città.” I promotori evidenziano come questi documenti siano “parte integrante della nostra identità e cultura e il loro esilio a Catania ci priva di un legame diretto con il nostro passato.”

Messina ha già sofferto troppo per la perdita di beni culturali e architettonici, “a causa di terremoti, bombardamenti e saccheggi. Mantenere i documenti storici a Catania è un’ulteriore ferita per una città che lotta per preservare il suo patrimonio e il suo legame con il passato.”

L’appello alle istituzioni

L’appello è diretto alle istituzioni competenti. “Chiediamo al Ministero della Cultura, alla Sovrintendenza Archivistica Regionale, di intervenire e fare in modo che l’Archivio di Stato torni definitivamente a Messina. Solo così possiamo garantire che la storia della città resti accessibile, studiabile e vivida per le generazioni future.”

L’iniziativa si chiude con un forte incoraggiamento alla partecipazione: “Per favore, firmate questa petizione per sostenere la nostra causa e aiutare Messina a riappropriarsi della sua storia e della sua cultura. La vostra firma è importante e può fare la differenza.”

