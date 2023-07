Messina. Arena di Capo Peloro, stasera il concerto di Fabri Fibra - Tempostretto

Dalle 21 via alla musica

Il cartellone degli appuntamenti promosso dall’Amministrazione comunale, nell’ambito del programma Estate 2023 “Messina Città della Musica e degli Eventi”, prosegue con gli eventi che si terranno nella nuova arena di Capo Peloro a Torre Faro, stasera e nelle giornate 5, 17 e 20 del prossimo mese di agosto.

Stasera alle ore 21, sarà la volta del rapper Fabri Fibra; e a seguire ad esibirsi il 5 agosto saranno il duo Giorgio Panariello VS Marco Masini; Daniele Silvestri il 17; e il 20 agosto Massimo Ranieri.

Al fine di consentire, in sicurezza, lo svolgimento dei quattro concerti sono stati adottati provvedimenti viabili volti a limitare la sosta e la circolazione veicolare nelle strade limitrofe all’area ex Sea Flight di Capo Peloro. Pertanto oggi e prossimamente il 5, il 17 e il 20 agosto, dalle 18 alle 2 del giorno successivo allo svolgimento dei singoli eventi, sono stati disposti i divieti di sosta e di transito veicolare in via Barresi; lungo la strada parallela e, a nord di via Barresi, di collegamento tra via Fortino e via Lanterna; in via Fortino,nel tratto compreso tra via Barresi e il piazzale Horcynus Orca; consentendo la sosta esclusivamente alle ambulanze nella carreggiata lato mare del tratto di via Fortino a doppia carreggiata, con quote diverse, antistante l’area ex Sea Flight. Vigerà poi il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato sinistro secondo il senso di circolazione, in via Senatore Francesco Arena, nel tratto compreso, tra il piazzale Horcynus Orca e la via Pozzo Giudeo.

Inoltre come per tutte le manifestazioni pubbliche, anche in occasione degli spettacoli musicali degli artisti Fabri Fibra il 28 luglio; Giorgio Panariello VS Marco Masini il 5 agosto; Daniele Silvestri il 17 agosto; e Massimo Ranieri il 20 agosto; il sindaco Federico Basile al fine di prevenire possibili situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica, a causa di atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano, consistente in danneggiamenti, schiamazzi ed abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari e bottiglie di vetro, ha disposto con ordinanza sindacale n. 168 del 27 luglio 2023 “il divieto di vendita e/o somministrazione, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro – di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di carta o plastica) – nonché l’uso di spray al peperoncino – all’interno dell’arena di Capo Peloro e in un raggio di 200 metri dal luogo interessato dai rispettivi quattro eventi, a partire dalle ore 17 della giornata di svolgimento dell’appuntamento sino alle ore 2 del giorno successivo. Detto divieto è valevole anche per gli esercenti di distributori automatici h 24 i quali sono tenuti a disattivare l’erogazione di bevande in vetro e lattina e di bevande alcoliche dalle ore 17 della giornata di svolgimento dell’evento sino alle 7 del giorno successivo. La vendita di bevande da asporto dovrà avvenire esclusivamente tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso; mentre gli esercenti che vendono bevande in contenitori o bottiglie di plastica sono tenuti a procedere alla preventive apertura ed asportazione dei tappi di detti contenitori. Non costituisce invece violazione la somministrazione con servizio al tavolo, svolto da parte degli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande, previo l’obbligo di servire al tavolo sempre tramite sbicchieramento.