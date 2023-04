Messina, arriva la "Giornata dello sport - Mata e Grifone": "Sarà una festa per tutti" - Tempostretto

A promuoverla è la terza municipalità, per il 27 maggio al campo di Bisconte. Ma spunta anche un'altra idea: "Vorremmo invitare gli attori di Mare Fuori"

MESSINA – La terza municipalità ci prova e coinvolgendo i ragazzi delle scuole delle proprie zone (ma non solo), insieme a diverse associazioni sportive messinesi, organizza la giornata dello sport “Mata e Grifone” il 27 maggio 2023 al L’Ambiente Stadium, il campo sportivo di Bisconte. Un appuntamento fortemente voluto dai consiglieri di circoscrizione per promuovere lo sport in ogni forma, regalando ai bambini messinesi un momento di festa e gioia, utile anche a conoscere meglio alcune pratiche sportive. Il presidente della municipalità, Alessandro Cacciotto, e il vice presidente Sebastian Romeo, hanno parlato del programma durante la quinta commissione consiliare presieduta da Raimondo Mortelliti.

Cacciotto: “Sarà una festa”

“Abbiamo pensato a questa giornata – spiega Alessandro Cacciotto, presidente della terza municipalità – per promuovere le attività sportive e le discipline Coni, soprattutto quelle compatibili con L’ambiente Stadium, che ha un terreno sintetico. L’idea è di coinvolgere tanti enti sportivi per far conoscere le discipline ai giovani, coinvolgendo le scuole e non solo quelle del terzo quartiere. Ci sarà anche la lega navale, che spiegherà i fondamentali pur non potendo di fatto avere una barca a centrocampo. Vogliamo far capire che non è solo calcio o pallacanestro, ma anche judo, karate, tante discipline”.

Dallo sport alla fiction Mare Fuori

“Tutto a costo zero – prosegue Cacciotto – e per questo ringraziamo i soggetti che ci affiancano. Vogliamo stimolare la curiosità dei più piccoli, sarà una giornata di festa per lo sport”. Il presidente poi parla di un’altra proposta per coinvolgere i giovani: “Abbiamo chiesto di invitare gli attori di Mare Fuori, per tentare di creare una giornata finalizzata a legalità, dispersione scolastica e disagi giovanili”. Il documento è stato inoltrato qualche giorno fa al sindaco Federico Basile e agli assessori Cannata, Calafiore, Minutoli e Finocchiaro. L’obiettivo sarebbe quello di organizzare un dibattito pubblico con i ragazzi e gli attori, coinvolgendo anche le autorità.