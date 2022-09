Messina Attiva ha ripulito la spiaggia di Mortelle davanti all'ex lido Brigata Aosta - Tempostretto

Raccolti tanti rifiuti in spiaggia e nel parcheggio

Il “World Cleanup Day” (Giornata mondiale della pulizia) è un’iniziativa, concepita dalla Ong estone “Let’s Do It! World”, che si pone come obiettivo quello di combattere il problema globale dell’inquinamento da rifiuti solidi abbandonati o smaltiti illegalmente, e sabato scorso ha visto coinvolti le amministrazioni, le associazioni e i gruppi volontari di tutto il mondo nella tutela e valorizzazione del proprio territorio.

A Messina appuntamento a Mortelle, nella spiaggia dell’ex lido Brigata Aosta, grazie al lavoro dei volontari dell’associazione MessinAttiva.

“La mattinata di volontariato ecologico non si è limitata (come solitamente accade) alla sola spiaggia ma è andata oltre: ripulendo anche il parcheggio adiacente, spesso utilizzato come spazio dedicato a momenti diciamo “romantici”, abbiamo infatti raccolti moltissimi pacchetti di preservativi e fazzoletti (oltre ai soliti vetro e plastica). Ringraziamo tutti i volontari e le persone di Mortelle, come Francesco Pagano – presidente del comitato di quartiere “vivere meglio al km 13,400” – che ci ha atteso sul posto e ci ha aiutato, parlandoci di alcune criticità del luogo. Grazie anche a Messina Servizi, per essere sempre pronta a dedicarci del tempo per lo smaltimento dei sacchi. La collaborazione tra il volontariato, amministrazione e comunità è una delle cose più importanti per un territorio.