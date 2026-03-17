Tram, l’assurdo dei semafori intelligenti. “Progetto pronto ma mancano i fondi”

La priorità semaforica esclusa dall'appalto da 25 milioni: la linea riaprirà ma il tram rischia di restare ancora bloccato nel traffico

MESSINA – Mentre si attende l’avvio degli interventi di sostituzione delle rotaie nei punti critici e la riqualificazione delle fermate, emerge un paradosso che rischia di vanificare parte degli sforzi: la “priorità semaforica”, il sistema che permette al tram di far scattare il verde al suo passaggio, non verrà installata con l’attuale appalto, al contrario di quanto inizialmente annunciato. Nonostante la linea sia chiusa da un anno, il sistema fondamentale per garantire velocità e frequenza non ha ancora una copertura finanziaria né una gara d’appalto bandita.

Una tecnologia attesa dal 2003

Inaugurata ventitré anni fa, la tranvia di Messina avrebbe dovuto avere i semafori intelligenti sin dal primo giorno. Invece, per oltre due decenni, il servizio è stato azzoppato da attese interminabili agli incroci. Oggi, con un investimento di 25 milioni di euro in corso, si scopre che questa criticità resta fuori dai giochi.

L’architetto Sergio Moscheo conferma: “Il progetto della priorità semaforica è stato approvato, ma la realizzazione non è stata affidata all’appaltatore attuale. Rientra in attività amministrative in corso”.

Ed anche l’ingegner Nino Torre spiega che “esiste un progetto verificato da circa 4 milioni di euro ma si devono individuare le somme e metterlo a gara separatamente”.

Resta l’amarezza di un’occasione che sembra, per l’ennesima volta, sfruttata solo a metà. Il rischio è quello di riconsegnare alla città una linea esteticamente rinnovata, con 11 vetture revampizzate pronte a partire, che però continueranno a fermarsi a ogni semaforo rosso, proprio come nel 2003.