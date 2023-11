Messina. Auto in fiamme sul Corso Cavour VIDEO - Tempostretto

L'episodio è avvenuto nella notte. L'intervento dei vigili del fuoco

MESSINA – Un’auto completamente distrutta dalle fiamme, tanta paura, ma per fortuna nessun ferito. Nella notte una vettura ha preso fuoco mentre transitava sul Corso Cavour. Il conducente si è fermato a pochi metri dal semaforo dell’incrocio con via Tommaso Cannizzaro e ha lasciato il mezzo prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio, mentre mentre gli agenti della Polizia municipale si sono dati da fare per regolare il traffico.