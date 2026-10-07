 Messina. Auto si ribalta in viale Regina Margherita: una donna ferita e traffico nel caos

Messina. Auto si ribalta in viale Regina Margherita: una donna ferita e traffico nel caos

Redazione

Messina. Auto si ribalta in viale Regina Margherita: una donna ferita e traffico nel caos

mercoledì 07 Ottobre 2026 - 11:10

Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale

Mattinata di caos e paura lungo il viale Regina Margherita nel tratto tra l’Istituto San Luigi e la chiesa di Pompei. Intorno alle ore 9.30, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, due veicoli sono entrati in collisione e la violenza dell’urto ha provocato il ribaltamento completo di una delle auto, finita capovolta sulla sede stradale.

La circolazione veicolare è andata rapidamente in tilt. La posizione dell’auto ha sbarrato entrambe le direzioni di marcia, paralizzando il transito e costringendo le forze dell’ordine a interdire l’accesso al tratto interessato per consentire i soccorsi. Si sono formate code lunghissime e disagi notevoli per i tanti automobilisti in transito.

La persona al volante del mezzo ribaltato, una donna, ha riportato lesioni a seguito dell’impatto. Un’ambulanza del 118 è intervenuta tempestivamente sul posto per prestare le prime cure e trasferire la ferita in ospedale per i necessari accertamenti diagnostici.

Per ristabilire le condizioni di sicurezza si è reso indispensabile l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la macchina e bonificato l’asfalto. Gli agenti della Polizia Municipale hanno delimitato la zona transennandola e avviato i rilievi tecnici indispensabili per far luce sulle responsabilità dell’incidente.

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