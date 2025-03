Messina-Avellino, Banchieri: “La nostra miglior partita, mi dà fastidio il risultato finale”

L'allenatore ha poco da rimproverare ai suoi calciatori e si rammarica per le occasioni no sfruttate. La situazione extra campo? "Da parte nostra non molleremo"

MESSINA – Il commento del tecnico del Messina Simone Banchieri: “Dopo un buon inizio il calo nella ripresa è dovuto al fatto che c’era un avversario e il calo dipende pure da quello. I primi cambi Buchel era ammonito e ho tolto Petrucci per mettere un cambio più aggressivo. Non abbiamo mai mollato e abbiamo avuto diverse occasioni del pareggio nel finale. Nel primo tempo potevamo già andare in vantaggio, sono orgoglioso dei ragazzi e dei tifosi che non smettono mai di sostenerci. Oggi guardando solo della partita, togliendo il risultato che ci dà fastidio e ci brucia, abbiamo fatto una partita da squadra vera e per tutto il tempo. Questa è la miglior partita che ha fatto la nostra squadra, a livello fisico e livello tecnico a livello tattico c’eravamo. Questa partita ci deve dare ulteriore consapevolezza e forza, se qualcuno non sapeva la classifica non pensava a questa roba qua. Perdere mi dà fastidio ma sono fiero.”.

Sulla situazione esterna che vive la squadra dice: “Per tutti noi non è facile giocare con -13 (il mister conta il -6 dopo l’esclusione del Taranto, il -3 che arriverà dall’esclusione della Turris e il -4 della penalizzazione, ndr) ma avete visto in campo i ragazzi cosa danno. Non ricordo una parata del nostro portiere contro una squadra che vincerà il campionato e terminerà seconda. Dispiace avere perso, potevamo essere più attenti sul gol preso o più fortunati nel segnarlo e il loro portiere ha evitato il pari con quella parate finale. Non so quante squadre farebbero quello che stiamo facendo noi, da parte nostra non molleremo fino alla fine”.

Sui singoli ha aggiunto: “Ho pensato eccome a mettere insieme Costantino e De Sena, possono giocare tranquillamente insieme ma dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra le due fasi. Oggi Dell’Aquila ha fatto diverse cose che non so se si vedono in serie C. L’ingresso di Garofalo e Pedicillo, posso nominare tutti che hanno fatto una partita enorme Gelli e Marino. Dispiace dopo una prestazione non aver portato a casa il risultato. Dumbravanu l’ho voluto io terzino, se guardiamo il finale suo dove sbaglia un cross importante e l’espulsione finale e mi dispiace, ma gliel’ho chiesto io e ha fatto le sue cose. Non è un terzino, Haveri non stava benissimo e Ingrosso è fuori, abbiamo trovato questa soluzione”.

Biancolino: “Faccio i complimenti al mio portiere”

L’allenatore degli irpini Raffaele Biancolino commenta la gara: “L’approccio non è stato dei migliori e si sbagliano troppi passaggi e appoggi. Sapevamo che il Messina era una buona squadra e veniva da buone prestazioni, nonostante le sconfitte, e non regala niente. Una squadra fastidiosa se gli lasci fiducia. Faccio i complimenti a Iannarilli che ha fatto una parata importante permettendoci di portare la vittoria a casa. Sapevo che potevamo trovare difficoltà qui, sapevo che era una squadra viva, sapevo che potevano metterci in difficoltà. È la prima volta che ritorno a Messina dopo tanti anni, solito ambiente che sta vicino alla squadra. Un peccato vedere il Messina in questa categoria e in questo periodo delicato. Faccio gli auguri al Messina e al popolo messinese”.

Sounas: “Non bene ma conta il risultato”

L’autore del gol che ha deciso la partita Dimitrios Sounas in sala stampa ha detto: “È stata una partita sofferta, il Messina aveva giocatori esperti e a loro vanno i complimenti nonostante i problemi hanno onorato l’impegno. Per noi l’importante nonostante una partita non eccelsa abbiamo portato il risultato a casa. Il gol è dedicato a De Cristofaro. Personalmente sto facendo una stagione importante ma la squadra è più importante di tutti”.

