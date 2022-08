Messina. Bartolotta: "Si rimane in una comunità politica pure nei momenti difficili" - Tempostretto

"Gli elettori sapranno scegliere tra la coerenza del Pd e il trasformismo degli altri", afferma il segretario provinciale

“Per principio, non ho mai giudicato le scelte altrui. Mi limito soltanto a prendere atto della rinuncia alla candidatura alle elezioni regionali del segretario cittadino Franco De Domenico”. Lo dice il segretario provinciale del Partito democratico, Nino Bartolotta.

Rileva Bartolotta: “Sono consapevole che le recenti vicende politiche in seno al Pd abbiano creato tensioni, ma il partito è anche questo. Ci sono tempi migliori come alle scorse elezioni regionali e politiche, quando i nostri due deputati venivano eletti all’Ars e al Parlamento, altri meno favorevoli, come quelli attuali. Tutti abbiamo vissuto momenti difficili”.

Aggiunge il segretario provinciale: “Io per primo, nel 2014, sono stato, per colpe non mie e in una fase di intenso lavoro per Messina, defenestrato da assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità dagli stessi vertici del Pd regionale e provinciale. Ma il Pd è ancora la mia comunità, insieme a tanti altri militanti, che oggi non hanno avuto alcuna esitazione a metterci la faccia e a candidarsi, contro la rassegnazione e per aprire una nuova stagione nel nome della coerenza e dell’appartenenza ai nostri valori. Il Pd va avanti, senza se e senza ma. Presenteremo una lista coesa e competitiva e sono certo che gli elettori sapranno scegliere tra la coerenza e il trasformismo dilagante di chi, da destra a sinistra, è mosso soltanto da opportunismo, per interesse o calcolo personale”.

