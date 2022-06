Messina. "Basile ha la maggioranza in Consiglio": l'annuncio di De Luca - Tempostretto

Obiettivo 40 per cento raggiunto dalle liste per Federico Basile sindaco. E Cateno De Luca probabile presidente del Consiglio comunale

MESSINA – Obiettivo 40 per cento raggiunto dalle liste per Basile sindaco di Messina. Lo ha annunciato Cateno De Luca in diretta Facebook da Palermo. Le liste avranno 19 consiglieri “Ora farò il presidente del Consiglio comunale per qualche mese, prima di diventare sindaco di Sicilia il 6 novembre”, ha dichiarato il leader di Sicilia Vera. Con lui, il neo primo cittadino Basile, il portavoce di Sicilia Vera Ismaele La Vardera, il deputato regionale Danilo Lo Giudice e l’europarlamentare Dino Giarrusso in un incontro con la stampa.

“A Messina abbiamo il 40 per cento come liste”

Con il fiato sospeso fino alla fine ma dall’annuncio del leader di Sicilia sembra concretizzarsi il secondo obiettivo della campagna elettorale. Non solo Federico Basile sindaco di Messina con oltre il 45 per cento, al primo turno, ma le liste a sostegno del progetto politico raggiungono l’agognato 40 per cento. Da qui il premio di maggioranza.

Non è più il De Luca sindaco di quattro anni fa senza consiglieri. Di certo, il 17.37 della lista “Basile sindaco di Messina”, il 9.55 della lista “Con De Luca per Basile” e, dato parecchio significativo, il 5.36 di Prima l’Italia, promossa dal deputato Nino Germanà, rappresentano un punto di forza per il nuovo primo cittadino. I dati definitivi sono in corso d’accertamento ma l’annuncio da Palermo, da parte di De Luca, sembra dare certezza alla strategia del leader di Sicilia Vera.

Si attende in ogni caso la verifica del seggio centrale nei prossimi giorni. Due le teorie in campo: secondo la tesi di De Luca, il premio di maggioranza va computato sulle sole liste che hanno superato lo sbarramento. Secondo un altro punto di vista, bisogna considerare tutte le liste a prescindere dallo sbarramento. Nel secondo caso non scatterebbe il premio di maggioranza.

La Vardera, Giarrusso, De Luca, Basile e Lo Giudice a Palermo oggi

“Messina come laboratorio politico in vista di regionali e nazionali”

Nell’incontro con la stampa, in diretta Facebook, De Luca ha ribadito che “Messina è un laboratorio politico. Centrodestra e centrosinistra, con i leader nazionali, sono venuti qui per ammazzarmi e hanno fatto il mio gioco. Dino Giarrusso, a Messina, ha contribuito a non far prendere il 5 per cento al Movimento Cinquestelle, il suo ex movimento, in Consiglio comunale. Ora, tutti insieme, con l’europarlamentare Giarrusso, rifletteremo su un progetto nazionale, lavoriamo per rinnovare la Sicilia”.

L’ex Iena La Vardera come portavoce di Sicilia Vera e candidato all’Assemblea regionale. L’altra ex Iena, Giarrusso, impegnata in un progetto nazionale che si potrebbe intrecciare con quello di De Luca. L’ex sindaco e il nuovo sindaco di Messina, per lanciare con più forza il progetto regionale dopo il successo alle amministrative. Il deputato regionale Lo Giudice, confermato sindaco di Santa Teresa di Riva. Eccoli i quattro protagonisti della conferenza stampa palermitana.

De Luca: “Meloni congederà Musumeci. Destra o sinistra, sono disponibile a dialogare con chi vuole rinnovare la politica”

Cateno De Luca ha annunciato pure che “Giorgia Meloni, dopo l’otto per cento a Messina e il dieci per cento circa a Palermo di Fratelli d’Italia, congederà la prossima settimana il presidente della Regione Musumeci. Altro che candidatura! Io lo voglio come mio competitore ma non ci sarà nulla da fare. Il centrodestra e Miccichè mi proporranno come presidente della Regione? Già nel 2018 ho detto no al centrodestra”.

Ma quali sarebbero le condizioni di De Luca per accettare? “Sicilia Vera ha un’idea da portare avanti sulla nostra Isola ma non ha colore politico. Sia centrodestra, sia centrosinistra, per avviare un confronto con me – ha dichiarato oggi De Luca – dovrebbero liberarsi dai dinosauri della politica. Niente parlamentari uscenti e totale rinnovamento: ecco le mie condizioni. Io ho vinto a Messina senza compromessi”.

“L’alleanza con Prima l’Italia a Messina? Un accordo tecnico”

De Luca, a Palermo, ha parlato pure dell’accordo, definito “tecnico e non politico”, con Prima l’Italia di Nino Germanà. “A Roma ho spiegato a Salvini qual era la situazione a Messina. Nino Germanà ha accettato le mie condizioni: prima di tutto un rinnovamento all’interno del partito e nessun inserimento leghista in Giunta. E noi stessi abbiamo contribuito, con candidati di valore, all’interno della stessa lista di Prima l’Italia. L’importante – ha ribadito il leader di Sicilia Vera – era fare piazza pulita. Noi diciamo no ai dinosauri della politica”.

“Presto Salvini a Messina”

“Perché l’alleanza con Salvini e Prima l’Italia diventi politica, in ambito regionale, occorre che Salvini sciolga alcuni nodi. Deve chiedermi scusa – ha precisato De Luca – per le dichiarazioni fatte in occasione del mio secondo arresto, ai domiciliari. Era stato male informato. E non può continuare alleanze con Musumeci e questo centrodestra. Matteo Salvini – rivela l’ex sindaco di Messina – era disposto a sostenere in prima persona Basile, venendo a Messina. L’ho bloccato io perché la Lega è presente nella Giunta Musumeci. Devono essere superate queste contraddizioni. In generale, io sono pronto a parlare con tutti e non escludo che Salvini venga a Messina presto, magari domenica prossima per la festa in piazza per Federico Basile, o in un’altra occasione”.

