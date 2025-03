Messina, Basile: “L’acqua è potabile, lo dicono le analisi. Sono un padre di famiglia”

Il sindaco: "Sono un cittadino anch'io. È la salute di tutti, no a scontri politici Per la certificazione Asp mancano elementi che non c'entrano con la potabilità"

MESSINA – Il sindaco Federico Basile è intervenuto ancora una volta sulla questione legata alla mancanza di certificazione dell’Asp sull’acqua. Il primo cittadino ha risposto alle domande dei giornalisti dopo le polemiche dei giorni scorsi, a margine di una conferenza stampa. E ha spiegato: “L’acqua è potabile, al di là del fatto che manca la certificazione dell’Asp, perché le analisi che sono state fatte dai laboratori a cui ha dato mandato l’azienda insieme ad Asp che ha fatto le verifiche successive, dicono che è potabile”.

Basile spiega: “Non c’è la certificazione perché…”

Basile ha proseguito spiegando cosa serve per la certificazione: “Ci sono poi degli elementi rispetto alla certificazione che l’Asp deve emettere che non riguardano soltanto la qualità dell’acqua ma anche le azioni amministrative di tutela delle aree antistanti. E su questo l’Asp, circa un mesetto fa, ha chiesto ulteriori elementi che non sono di prescrizione rispetto al fatto che l’acqua sia potabile. L’abbiamo spiegato e detto, ci sono incontri periodici. Dovremmo completare a brevissimo quei lavori che servono non a certificare che l’acqua sia potabile. L’Asp ha fatto analisi anche con laboratori in provincia. Questi sono atti ufficiali”.

Le polemiche: “Sono un padre di famiglia e un cittadino anch’io”

Infine la stoccata, in risposta alle polemiche: “Comprendo fino a un certo punto questa polemica perché il sindaco è il primo ad avere l’obbligo di tutelare la salute. Già il fatto che si possa innescare un dubbio non può aiutare la comunità. Ma voi davvero credete che un sindaco possa immettere acqua non potabile? Lo dico perché sono un buon padre di famiglia e comprendo le preoccupazioni. Per questo non capisco perché questo elemento debba diventare scontro politico, riguarda la salute di tutti. Sotto questo punto di vista io stesso sono cittadino prima ancora che sindaco. Stiamo cercando di dialogare costantemente con l’Asp e sappiamo che è un percorso tortuoso. Ma una battuta la faccio: se l’emergenza idrica, in generale, produce comunque tempi burocratici lunghi qualcosa bisognerà farla”.

Articoli correlati