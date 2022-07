Messina. Basile: "Al torrente Bisconte si riaprirà un'arteria preziosa per la città" - Tempostretto

Sopralluogo nel cantiere da parte del sindaco, che annuncia: "Lavori in fase di conclusione"

MESSINA – Sopralluogo nel cantiere del torrente Cataratti- Bisconte da parte del sindaco Federico Basile. Poi l’annuncio sui social: “Lavori in fase di conclusione”. Ma qual è la situazione e quando finiranno i disagi? “Ieri abbiamo effettuato un sopralluogo con l’assessore Caminiti (nella foto) – spiega Basile – e con i tecnici che hanno seguito i lavori in questi anni. Siamo nella fase di completamento”.

“Basta disservizi e disagi nella zona”

Il sindaco preferisce non indicare una data ma evidenzia: “Siamo finalmente nella fase conclusiva di un cantiere ventennale. Un’esigenza del territorio che finalmente trova una soluzione. Apriremo presto un’arteria importantissima per la città, con conseguenze positive sulla viabilità. Ai disagi attuali – mette in risalto Basile – subentranno benefici innegabili. Pensiamo a tutti i disservizi e problemi di parcheggio che hanno dovuto subire i cittadini. La cittadinanza ha sopportato e ora la riapertura ridarà vigore a tutta la zona”.

Lo stop dovuto alla pandemia, nel 2020, e altri intoppi hanno comportato numerosi ritardi nella consegna dei lavori.