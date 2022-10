Messina. Basta parcheggi vietati nella litoranea, la linea dura della polizia municipale - Tempostretto

Carroattrezzi e multe nella zona dei parcheggi tra Paradiso e Contemplazione

MESSINA – Basta parcheggi in divieto di sosta: automobili e moto nella zona della litoranea. In seguito a un cedimento del terreno, con un’auto in spiaggia, un’ordinanza ha disposto in estate la chiusura delle aree in precedenza destinate al parcheggio. Tuttavia, in molti hanno continuato a posteggiare. Stamattina la polizia municipale è intervenuta con il carroattrezzi, provvedendo a una trentina di multe e rimozione forzata nella zona tra Paradiso e Contemplazione.

Le auto posteggiate oggi in divieto di sosta