Zafferia, torna il fango per il maltempo: “Basta un po’ d’acqua e il torrente trascina tutto” VIDEO

I video di una cittadina e la richiesta d'interventi strutturali

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Maltempo: con le piogge torrenziali torna l’incubo del torrente Zafferia. Una cittadina ci ha inviato dei video di oggi. A sollevare il tema, di recente, sono stati i consiglieri Felice Calabrò (Pd) e Mirko Cantello (Lega) quasi un mese dopo quel 20 agosto fatidico dell’esondazione: “Servono interventi strutturali per il torrente Zafferia Il rischio è alto”.

“Abbiamo paura di una nuova esondazione”

Pochi giorni fa così ci ha scritto un altro cittadino: “Il torrente Zafferia, nonostante le segnalazioni di pericolo, continua ad avere il suo greto ostruito da enormi canne di bambù e con l’imminenza del maltempo annunciato abbiamo paura che esondi nuovamente. E non solo in alto ma anche nelle adiacenze degli ex mercati alimentari villa Cianciafara e nei pressi dell’attraversamento vicino al semaforo. Possibile che in questi mesi di mancanza di pioggia non si sia fatto niente?”

E ancora: “Nella recente pioggia forte, ma di durata limitata a 20 minuti, è uscito un fiume di fango e terra nero e che ha sommerso l’unica strada di accesso che costeggia il torrente dalla statale fino al paese in alto”.

Articoli correlati