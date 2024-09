Rischio esondazione torrente Zafferia, “serve un intervento strutturale”

L'intervento dei consiglieri Calabrò e Cantello, che scrivono al sindaco e agli assessori Caminiti e Minutoli

MESSINA -“Per il torrente Zafferia serve un intervento strutturale nella contrada Fornace/Cuba. Un intervento per l’attraversamento tra le due sponde. In occasione delle precipitazioni metereologiche verificatesi in città il 20 agosto, nel villaggio, abbiamo assistito all’esondazione deltorrente, sebbene la pioggia caduta non fosse in quantità eccezionale. Da qui notevoli disagi e danni ai residenti, con intervento della Protezione civile comunale e pulizia del tratto di torrente”. I consiglieri comunali Felice Calabrò, del Partito democratico, e Mirko Cantello, della Lega e vicepresidente vicario, scrivono al sindaco Basile e agli assessori Caminiti e Minutoli.



Scrivono i due consiglieri: “Oggi, a causa della pioggia caduta nella mattinata (anche in questo caso l’evento piovoso può essere considerato assolutamente normale), si è rischiata l’ennesima emergenza, per non dire tragedia. Risulta evidente che nel tratto in questione, oltre alla regolare pulizia del torrente, è

necessario eseguire un intervento strutturale che concerna l’attraversamento tra le due sponde. Infatti, è chiaro ai più che l’attuale sistema di deflusso dell’acqua piovana (in verità, sono stati posizionati tre grossi tubi al di sotto della passerella carrabile) non è idoneo, in quanto non garantisce il regolare e fluido scorrere dell’acqua. In occasione delle forti piogge, i tubi vengono regolarmente ostruiti dai detriti trascinati dalla corrente, creando di fatto un ostacolo. Per questo, vi invitiamo a porre in essere le azioni necessarie a garantire in tempi rapidi l’intervento strutturale adeguato”, concludono Calabrò e Cantello,

rivolgendosi a sindaco e assessori.

