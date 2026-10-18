Caro carburanti, la proposta di Scurria: “Un mese di autobus gratuiti a Messina”

Il gruppo con l'ex candidato chiede a sindaco e giunta di attivarsi subito. E lunedì deposita la mozione
MESSINA – “Un mese di autobus gratuiti a Messina. Il Comune intervenga subito”. Come reazione al caro carburanti, il gruppo consiliare Scurria “chiede al sindaco e alla giunta di attivarsi immediatamente per garantire un mese di trasporto pubblico gratuito a Messina, attraverso gli autobus Atm e i servizi sostitutivi del tram, con un potenziamento straordinario delle corse”. La mozione sarà depositata domani in Consiglio comunale.
“A Reggio 8 giorni di gratuità ma a Messina si può fare di più”
Si legge in una nota: “Il Comune non può abbassare il prezzo dei carburanti, ma può ridurre subito il costo degli spostamenti. La richiesta è chiara: un mese di autobus gratuiti per aiutare concretamente famiglie, lavoratori e studenti ad affrontare il caro carburanti. A Reggio Calabria l’amministrazione guidata dal sindaco Cannizzaro ha già previsto otto giorni di gratuità. Messina può fare di più, valutando un intervento di un mese a sostegno dei cittadini. Negli ultimi tre anni Atm ha versato circa 1,7 milioni di euro di imposte. Un dato che richiama la funzione di una società pubblica: non perseguire gli utili come fine a sé stesso, ma garantire servizi accessibili e restituire valore alla comunità. Occorre quindi verificare subito le risorse disponibili per rendere concreta questa proposta”.
“Chiediamo al sindaco e alla giunta di agire senza rinvii: se non possiamo abbassare il prezzo dei carburanti, riduciamo il costo degli spostamenti. Un mese di trasporto pubblico gratuito, subito, nell’interesse dei messinesi”, viene evidenziato.
Gratis ?? Perché andare in auto in città al lavoro è gratis : benzina (anche ai vecchi 1.80 euro al litro) + parcheggio costano molto di più di un biglietto dell’autobus giornaliero e di altre tariffe per abbonamento, L’unica proposta/richiesta sensata, ove se ne verificasse la necessità è quella di potenziare le corse sulle tratte che si saturassero: Il resto è il solito “pruvulazzo”