 Caro carburanti, la proposta di Scurria: "Un mese di autobus gratuiti a Messina"

Caro carburanti, la proposta di Scurria: “Un mese di autobus gratuiti a Messina”

Redazione

Caro carburanti, la proposta di Scurria: “Un mese di autobus gratuiti a Messina”

domenica 18 Ottobre 2026 - 14:46

Il gruppo con l'ex candidato chiede a sindaco e giunta di attivarsi subito. E lunedì deposita la mozione

MESSINA – “Un mese di autobus gratuiti a Messina. Il Comune intervenga subito”. Come reazione al caro carburanti, il gruppo consiliare Scurria “chiede al sindaco e alla giunta di attivarsi immediatamente per garantire un mese di trasporto pubblico gratuito a Messina, attraverso gli autobus Atm e i servizi sostitutivi del tram, con un potenziamento straordinario delle corse”. La mozione sarà depositata domani in Consiglio comunale.

“A Reggio 8 giorni di gratuità ma a Messina si può fare di più”

Si legge in una nota: “Il Comune non può abbassare il prezzo dei carburanti, ma può ridurre subito il costo degli spostamenti. La richiesta è chiara: un mese di autobus gratuiti per aiutare concretamente famiglie, lavoratori e studenti ad affrontare il caro carburanti. A Reggio Calabria l’amministrazione guidata dal sindaco Cannizzaro ha già previsto otto giorni di gratuità. Messina può fare di più, valutando un intervento di un mese a sostegno dei cittadini. Negli ultimi tre anni Atm ha versato circa 1,7 milioni di euro di imposte. Un dato che richiama la funzione di una società pubblica: non perseguire gli utili come fine a sé stesso, ma garantire servizi accessibili e restituire valore alla comunità. Occorre quindi verificare subito le risorse disponibili per rendere concreta questa proposta”.

“Chiediamo al sindaco e alla giunta di agire senza rinvii: se non possiamo abbassare il prezzo dei carburanti, riduciamo il costo degli spostamenti. Un mese di trasporto pubblico gratuito, subito, nell’interesse dei messinesi”, viene evidenziato.

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Un commento

  1. FRanco R. 18 Ottobre 2026 15:19

    Gratis ?? Perché andare in auto in città al lavoro è gratis : benzina (anche ai vecchi 1.80 euro al litro) + parcheggio costano molto di più di un biglietto dell’autobus giornaliero e di altre tariffe per abbonamento, L’unica proposta/richiesta sensata, ove se ne verificasse la necessità è quella di potenziare le corse sulle tratte che si saturassero: Il resto è il solito “pruvulazzo”

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