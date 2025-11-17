Messina. Benefit riaprirà il 24 novembre nella nuova sede di viale Europa

Chiuso il capannone di via San Cosimo Bassa, il negozio solidale si adatta a locali più piccoli per riprendere il servizio alle famiglie

MESSINA – E’ punto di riferimento a Messina per la solidarietà, il riciclo e l’aiuto alle famiglie in difficoltà. Ora l’associazione Benefit si prepara a una nuova ripartenza. Dopo aver dovuto lasciare lo spazioso capannone in via San Cosimo Bassa, l’associazione ha trovato una nuova sede in viale Europa, a pochi passi dall’incrocio con via La Farina.

La chiusura della sede di Maregrosso

Benefit, gestito dalla fondatrice Cristina Puglisi Rossitto e da una squadra di volontari, era operativa nel capannone di via San Cosimo Bassa (zona Maregrosso) dal giugno 2022. L’attività in quella sede è finita il mese scorso, a causa della necessità del proprietario di rientrare in possesso dei locali.

Nuovi spazi, nuovo adattamento

L’associazione non si è data per vinta e ha trovato nuova sede in viale Europa, a pochi passi dall’incrocio con via La Farina.

“I nostri nuovi locali sono piccolini ma puliti e confortevoli – dice Cristina Puglisi Rossitto -. Qua riproporremo l’esposizione del nostro negozio. Gli spazi sono molto più piccoli rispetto a quelli a cui eravamo abitati al capannone, ma se penso che in via Lombardia avevamo metà di questo spazio siamo abituati ad adattarci e qua faremo un negozio bellissimo. Dovremo rivedere l’organizzazione, non potremo più prendere qualunque tipo di abbigliamento. Serve usato in buone condizioni, vi chiediamo di provvedere voi già a sistemazione e selezione, è importante riprendere l’esposizione per le famiglie che l’associazione segue e per le altre associazioni cittadine che aspettano la riapertura di Benefit”.

Riapertura e orari

E quando sarà la riapertura? A fine mese, probabilmente lunedì 24 novembre, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30.

“Si ricomincia – conclude Cristina Puglisi Rossitto -, l’importante è avere accanto i donatori, che non si sono allontanati dal nostro progetto. Non sarà facile ma abbiamo visto momenti peggiori”.

