Messina. Il “black friday” diventa “red friday”, tanti bollini rossi sui rifiuti differenziati male

Continuano le cattive abitudini di alcuni cittadini

Più che un “Black Friday” è stato un “Red Friday”. “Nero – dice Messina Servizi – perché è triste vedere interi condomìni sbagliare ancora il conferimento, nonostante anni di raccolta differenziata; rosso perché i bollini apposti sulle buste raccontano, uno per uno, errori che si potevano evitare”.

“Ogni errore – spiega la società di raccolta dei rifiuti – fa perdere materiali preziosi che potevano diventare risorse, aumenta i costi di smaltimento che ricadono su tutti noi, rallenta il lavoro e vanifica il valore della raccolta differenziata. Più conferiamo correttamente, più la città risparmia. Più sbagliamo, più paghiamo — singoli, condomìni, comunità. Oggi è un Red Friday che non vogliamo più rivivere”.