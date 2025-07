Messina. Bosco al Burgensatico di Pezzolo, lavori assegnati

La durata complessiva dell'appalto è fissata in cinque anni, fino al 31 dicembre 2030

La Città Metropolitana di Messina ha aggiudicato i lavori di forestazione extraurbana al Burgensatico di Pezzolo al Consorzio Stabile Agorà scarl, di San Gregorio di Catania, che ha presentato un ribasso del 31,80% rispetto all’importo a base d’asta, per un importo di 854mila euro (oltre Iva). L’intervento rientra nel Pnrr “Tutela e Valorizzazione del Verde Urbano ed Extraurbano”, un progetto volto a promuovere la sostenibilità e il decoro urbano.

Il progetto, denominato “Forestazione Urbana nel Comune di Messina”, località Burgensatico di Pezzolo, ha un costo totale previsto di 1 milione 760mila euro e beneficia di un finanziamento specifico approvato dal Ministero della Transizione Ecologica.

L’esecuzione dei lavori avverrà in via d’urgenza, prima della firma del contratto, per evitare danni all’interesse pubblico e il rischio di perdere i finanziamenti europei del Pnrr. La durata complessiva dell’appalto è fissata in cinque anni, fino al 31 dicembre 2030.

L’aggiudicatario, il Consorzio Stabile Agorà, si è inoltre impegnato ad assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie all’esecuzione del contratto sia all’occupazione giovanile che a quella femminile, in linea con gli obiettivi del Pnrr.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l’ing. Fabio Musso, del Servizio Verde Pubblico e Decoro Urbano del Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina.