Messina brucia ancora, fiamme a ridosso della Zir VIDEO - Tempostretto

Le immagini del rogo domato dai VdF

MESSINA – Nuovo pericoloso incendio stamane nella zona sud della città, dove i vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti per domare le fiamme che minacciavano un capannone della zona industriale e la linea ferroviaria. L’aria si è saturata di fumi molto velocemente, per via dei rifiuti e il materiale plastico bruciato, ed è servito anche l’utilizzo di autorespiratori.

La segnalazione è arrivata poco prima delle 10: un incendio in via Luigi Galvani, nella zona industriale regionale, si stava propagando pericolosamente. Sul posto è stata inviata la prima partenza con auto pompa serbatoio e modulo antincendio, l’autobotte e l’autoscala.

Il personale intervenuto ha provveduto a domare le fiamme che hanno interessato delle sterpaglie e che si sono propagate ad alcune palme e rifiuti ed hanno minacciato un capannone e la linea ferrata. Alla fine le fiamme sono state domate e l’allarme è rientrato.