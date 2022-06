Messina, brutto incidente sul viale Europa e traffico in tilt: auto centra nonna e nipotina - Tempostretto

E' accaduto all'ora di punta nei pressi della rotonda. La Polizia è intervenuta per calmare gli animi

MESSINA, ULTIM’ORA- E’ servito anche l’intervento della Polizia, alla rotonda di viale Europa, per calmare gli animi agitati dopo l’incidente avvenuto intorno alle 13. Incidente che ha paralizzato il traffico ma soprattutto ha lasciato sull’asfalto, ferita, una donna che stava attraversando da nord a sud all’altezza del mercato coperto, con accanto la nipotina. La donna è stata colpita da una Fiat 600 che percorreva in salita il viale Europa ed è stata sbalzata sull’asfalto.

I presenti hanno messo in sicurezza la bimba, che sarà visitata, e hanno chiamato i soccorsi. Malgrado la prossimità dell’ospedale Piemonte, sono serviti diversi minuti per l’arrivo del 118 e, mentre la Polizia Municipale era a lavoro per i rilievi e per cercare di non intasare il traffico, non sono mancati i tafferugli a bordo strada.

Quando gli agenti sono arrivati, alcune donne stavano arrivando alle mani con gli occupanti dell’utilitaria, che aveva il lunotto danneggiato. In corso i rilievi e il trasferimento della donna ferita in ospedale.