Messina. Bus Atm fuori strada a Zafferia finisce nel torrente, nessuno a bordo

Circostanze ancora da chiarire, non c'era nessuno a bordo

Momenti di apprensione questa mattina a Zafferia dove un autobus dell’Atm è uscito di strada finendo pericolosamente inclinato in una piccola scarpata a lato della carreggiata.

L’incidente si è verificato in circostanze ancora da chiarire. Il mezzo di linea è finito oltre il guard rail, con la parte posteriore che pende nel letto asciutto del torrente. Fortunatamente, l’impatto con il terreno a forte pendenza non ha causato il ribaltamento completo del veicolo.

A bordo del bus non era presente nessuno, nemmeno l’autista. Da chiarire se fosse stato parcheggiato in zona poco prima del fatto o se si trovasse in sosta in attesa di riprendere la corsa. L’ipotesi principale è che l’autobus possa essersi mosso in modo autonomo, forse a causa di un malfunzionamento del freno di stazionamento o di una pendenza del terreno, precipitando nella scarpata dopo aver sfondato la barriera.

Dinamica da chiarire, sarà recuperato con una gru

“Al momento dell’accaduto – conferma Atm – il mezzo in questione era completamente vuoto: a bordo non erano presenti persone e anche l’autista non occupava in quel frangente il posto di guida. Danni si registrano invece all’autobus finito nel torrente, che in queste ore verrà recuperato con il supporto di una gru. L’Azienda è impegnata a ricostruire la dinamica esatta del fatto, anche attraverso la testimonianza dell’operatore di esercizio in servizio su quel mezzo”.