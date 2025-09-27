 Messina. Cadavere a Fondo Saccà, cosa sappiamo

Alessandra Serio

sabato 27 Settembre 2025 - 10:50

La Polizia indaga dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un 73 nella sua abitazione

Messina – Il cadavere di un uomo di 73 anni è stato scoperto stamattina nella sua abitazione nelle case di comunità di Fondo Saccà. I primi rilievi fanno pensare ad una morte naturale.

Macabra scoperta della Polizia

Ad avvisare la Polizia sono stati i vicini, insospettiti dal forte odore proveniente dall’abitazione. Da giorno non vedevano il proprietario, hanno raccontato i residenti agli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, che hanno forzato l’ingresso trovando il corpo senza vita dell’uomo.

Morte naturale?

Sul posto anche il magistrato di turno ed il medico legale per una approfondita ispezione ma al momento ci sono pochi dubbi che l’uomo sia deceduto per cause naturali. In casa non c’erano segni di forzatura né di violenza, assenti anche sul corpo del 73enne. Gli agenti sono comunque ancora a lavoro per escludere ogni altra pista.

