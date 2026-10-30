 Messina. Cadavere in campagna, cosa sappiamo

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Alessandra Serio

Messina. Cadavere in campagna, cosa sappiamo

venerdì 30 Ottobre 2026 - 19:57

Le ipotesi sul ritrovamento del corpo di un uomo a Santo Stefano Medio

Messina – Saranno gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia Messina Sud a chiarire il mistero dell’81 trovato senza vita a Santo Stefano Medio. Il cadavere dell’81enne, rinvenuto nelle campagne, era in condizioni degradate dovuto probabilmente al fatto che è rimasto esposto all’aperto per diverso tempo e all’aggressione degli animali.

Cosa dicono i primi accertamenti

Il primo esame del medico legale non ha evidenziato segni di violenza ma proprio le cattive condizioni del corpo hanno spinto gli investigatori a disporre ulteriori accertamenti prima di archiviare il caso come un malore. Anche gli iniziali approfondimenti non evidenziano elementi che fanno ipotizzare la possibilità di un delitto o un incidente. Sarà effettuata l’autopsia sul corpo dell’uomo, individuato da alcuni passanti.

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