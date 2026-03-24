 Messina, cadavere in spiaggia a Spartà

Messina, cadavere in spiaggia a Spartà

Redazione

Messina, cadavere in spiaggia a Spartà

martedì 24 Marzo 2026 - 15:57

Prime ipotesi sul caso del 65enne trovato senza vita dai Carabinieri

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato a Spartà, villaggio della riviera tirrenica a nord di Messina. Sul posto i Carabinieri che hanno transennato l’area per effettuare i rilievi necessari a chiarire il giallo. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di oggi.

Giallo sulla morte

Pochi dubbi che le cause della morte siano naturali. Il corpo del 65enne, che abitava in zona, è stato ritrovato poco lontano dall’arenile e ispezionato dal medico legale che non ha trovato elementi che fanno supporre ad un delitto. Negativi anche gli accertamenti degli investigatori, ancora in corso. Si pensa ad un malore ma saranno gli approfondimenti del caso a fugare ogni dubbio in tal senso.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Risanamento a Messina, ArisMè tra risultati raggiunti e nuove sfide di rigenerazione urbana
Il trumpismo, le destre e la guerra globale permanente
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED