Messina, cadavere in spiaggia a Spartà

Prime ipotesi sul caso del 65enne trovato senza vita dai Carabinieri

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato a Spartà, villaggio della riviera tirrenica a nord di Messina. Sul posto i Carabinieri che hanno transennato l’area per effettuare i rilievi necessari a chiarire il giallo. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di oggi.

Giallo sulla morte

Pochi dubbi che le cause della morte siano naturali. Il corpo del 65enne, che abitava in zona, è stato ritrovato poco lontano dall’arenile e ispezionato dal medico legale che non ha trovato elementi che fanno supporre ad un delitto. Negativi anche gli accertamenti degli investigatori, ancora in corso. Si pensa ad un malore ma saranno gli approfondimenti del caso a fugare ogni dubbio in tal senso.