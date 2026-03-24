Messina, domani la Crucis Interparrocchiale dal Savio alla Chiesa di S. Caterina: strade e orari

Diverse vie del centro saranno interessate dal passaggio della processione
MESSINA – Si terrà domani, 25 marzo, la Via Crucis Interparrocchiale in diverse strade del centro città. La processione partirà alle ore 19 dalla Cattedrale del SS Salvatore di via San Giovanni Bosco, per poi spostarsi lungo la via Felice Bisazza. Poi via degli Amici, via Tommaso Cannizzaro, viale San Martino, via del Vespro, via Sant’Elia e via Garibaldi, con arrivo alla Chiesa di Santa Caterina.
Via Crucis Interparrocchiale: l’ordinanza
Con l’ordinanza n. 477 del 23 marzo, è stata disposta l’interdizione al transito veicolare nelle strade interessate ma “limitatamente al passaggio della processione”. Occhio, quindi, agli orari. Le strade saranno presidiate dalle forze dell’ordine che potranno sospendere momentaneamente la processione in caso di transito di veicoli di pronto soccorso o di emergenza.