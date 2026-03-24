Scappa dalla “gazzella” insospettendo i Cc, in casa aveva crack e cocaina

53enne arrestato a Milazzo dopo la perquisizione anti droga dei carabinieri

Milazzo – Cinquanta grammi di crack e 3 grammi e mezzo di cocaina. E’ quel che i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milazzo hanno trovato e sequestrato in casa di un 53enne, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è andato ai domiciliari in attesa di processo. Denunciata a piede libero la compagna che al momento del blitz dei militari si trovava in casa con il 53enne.

Droga in casa a Milazzo

A fare scattare il controllo è stato l’atteggiamento della coppia. Mentre effettuavano un controllo, gli uomini dell’Arma si sono accorti che, alla vista della gazzella i due, che si trovavano sull’uscio, sono entrati rapidamente in casa chiudendo in fretta la porta alle loro spalle.

Vecchia conoscenza dei Carabinieri

I carabinieri sono quindi entrati nell’appartamento e lo hanno perquisito, rinvenendo lo stupefacente insieme ad altro materiale solitamente adoperato per il confezionamento e lo spaccio delle dosi di droga. Sequestrate anche banconote di piccolo taglio per un ammontare di 395 euro, considerati frutto dell’attività di vendita della droga. Il 53enne arrestato era già noto alle forze dell’Ordine.