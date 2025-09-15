Messina, cadavere sulla spiaggia del Ringo

Recuperato in acqua il corpo di una 80enne della zona. Si pensa a un malore ma non si esclude il gesto estremo

Messina – Sarebbe stato un malore a stroncare la vita di un’anziana messinese. Il corpo senza vita della donna è stata recuperato nello specchio d’acqua antistante la spiaggia del Ringo. Sul posto la polizia municipale, gli agenti della Questura e il personale dei soccorsi, dopo l’allarme dato da alcuni bagnanti.

C’è voluto poco per identificare la donna, perché si tratta di una 80enne che abita poco distante dal luogo del ritrovamento. Ascoltati i vicini che hanno descritto una donna sola e spesso in preda alla solitudine e al disagio. Per questo non si esclude il gesto estremo anche se il primo esame sembra far pensare ad un malore.