Messina. Cade dalla nave e la guardia costiera lo salva in mare - Tempostretto

Un'azione tempestiva ha permesso il salvataggio nello Stretto di un cinquantenne

MESSINA – Una caduta improvvisa da una nave sullo Stretto e la guardia costiera lo salva. È successo a Messina e il soccorso in mare di un cinquantenne ha evitato il peggio.

Nel pomeriggio di oggi la sala operativa della Capitaneria di porto – Autorità marittima dello Stretto è stata allertata: nella zona di mare in cui operano i traghetti, tra la Sicilia e la Calabria, c’era un uomo in difficoltà. Da qui l’invio di due unità navali. ll naufrago è stato intercettato, soccorso e trasportato nella sede della Capitaneria del porto di Messina, dove è stato assistito dal personale militare, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Poi l’uomo è stato portato in ospedale.

Indagini in corso sulle dinamiche dell’incidente.