E’ ufficiale: l’isola pedonale sul viale San Martino è ora permanente

La soddisfazione del sindaco Basile e del vicesindaco Mondello

MESSINA – Ora è ufficiale. Come abbiamo anticipato, la Giunta Basile ha deciso “l’istituzione in via permanente dell’area pedonale lungo il viale san Martino, nel tratto compreso tra le vie Ettore Lombardo Pellegrino e S. Cecilia, con esclusione della sede tranviaria e delle intersezioni con le vie Maddalena e S. Cecilia”. La decisione è stata assunta con delibera di Giunta comunale n. 451, esitata oggi pomeriggio nel corso dei lavori dell’esecutivo di palazzo Zanca, su proposta del vicesindaco e assessore alla Mobilità urbana Salvatore Mondello.



Si legge in una nota; “La scelta dell’amministrazione rappresenta un passo importante verso la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), in linea con le previsioni del Piano generale del traffico urbano”.

“Per una mobilità che s’integri con la qualità della vita a Messina”



“Il nostro impegno – afferma il sindaco Federico Basile – è quello di offrire una città dove la mobilità si integri con la qualità della vita, promuovendo l’equilibrio tra sostenibilità ambientale e dinamismo urbano. Con la pedonalizzazione permanente di quest’area, stiamo dimostrando come sia possibile ridisegnare il volto di Messina, rendendola più a misura di famiglie, turisti e cittadini. L’odierna decisione non rappresenta solo un intervento sul traffico, ma è parte di una visione più ampia che guarda alla città come uno spazio da condividere, tutelare e valorizzare”.

“La scelta di rendere permanente e definitiva la pedonalizzazione – evidenzia il vicesindaco Salvatore Mondello – rappresenta una delle innovazioni più significative per la nostra città. Una scelta pienamente coerente con l’impegno dell’amministrazione nel promuovere una mobilità più sostenibile e inclusiva, allineandosi alle direttive delineate dal Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). Questo passo rappresenta una visione strategica che non solo risponde alle esigenze ambientali della città, ma promuove anche una trasformazione culturale nell’uso dello spazio pubblico, per offrire ai cittadini – conclude il Vicesindaco – uno spazio urbano più sicuro, meno congestionato, in cui è possibile muoversi e vivere in un ambiente più salubre e a misura d’uomo. Una scelta che guarda al futuro”.

Articoli correlati