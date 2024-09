L’isola pedonale del Viale San Martino diventa permanente

Oggi la delibera della Giunta Basile

MESSINA – Basta proroghe. Oggi la Giunta Basile chiuderà la fase della “precarietà” per l’isola pedonale del viale San Martino grazie a una nuova delibera. Per il tratto compreso fra piazza Cairoli e via Santa Cecilia, con ultima proroga il 30 settembre, ormai è tutto pronto perché l’isola pedonale diventi definitiva. Il tutto in linea con l’approvazione del Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile, lo scorso giugno. Da qui il passaggio obbligato dell’isola pedonale 365 giorni l’anno.

Di fatto, si chiude un capitolo importante, fatto anche di conflitti con una parte di commercianti, e se apre un altro. Inoltre, conclusi nel dicembre 2023 i lavorI sull lato monte di piazza Cairoli, si attendono ora quelli sul viale San Martino fino all’incrocio con via Santa Cecilia. Il tutto nell’ambito della riqualificazione della linea tranviaria, che dovrebbe iniziare a breve.

